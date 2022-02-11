Турнирная таблица Олимпийских игр — 2022 в группе сборной России по хоккею

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл второй матч сборной России в рамках мужского хоккейного турнира. Соперником россиян была команда Дании. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).



После второго матча сборная России продолжает возглавлять турнирную таблицу группы В, имея в своём активе шесть баллов. Датские хоккеисты набрали три балла. Не имеют очков команды Чехии и Швейцарии, которые проведут очную встречу сегодня. Начало – в 11:40 по московскому времени.



Напомним, в первом матче подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее команды Швейцарии (1:0), а сборная Дании переиграла Чехию (2:1). В третьем туре российские хоккеисты встретятся с чехами. Матч пройдёт завтра, 12 февраля. Начало – в 16:10 по московскому времени.