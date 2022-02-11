Сборная России по хоккею продлила победную серию на Олимпиадах до семи матчей

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл второй матч сборной России в рамках мужского хоккейного турнира. Соперником россиян была команда Дании. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Эта победа стала для сборной России второй на текущем турнире. Также национальная команда продлила серию побед на Олимпийских играх до семи встреч. В последний раз сборная России потерпела поражение на Олимпиаде в 2018 году. Тогда в первой встрече на турнире россияне уступили команде Словакии со счётом 2:3, ведя по ходу матча со счётом 2:0 благодаря голам Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова.
В следующем матче на Олимпиаде-2022 российская сборная сыграет с командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.
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