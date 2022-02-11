Голкипер сборной России по хоккею Федотов провёл второй сухой матч подряд на Олимпиаде
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Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Дании со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Национальный».
Голкипер российской команды Иван Федотов одержал вторую сухую победу подряд. На его счету было 33 отражённых броска во встрече со Швейцарией (1:0). В сегодняшней встрече с Данией он отбил все 16 бросков по своим воротам.
Напомним, после двух матчей в активе российской команды шесть баллов, она возглавляет турнирную таблицу группы В. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют со сборной Чехии. Встреча пройдёт завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.
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