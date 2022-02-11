Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер сборной России по хоккею Федотов провёл второй сухой матч подряд на Олимпиаде

Голкипер сборной России по хоккею Федотов провёл второй сухой матч подряд на Олимпиаде
Комментарии

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Дании со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Национальный».

Голкипер российской команды Иван Федотов одержал вторую сухую победу подряд. На его счету было 33 отражённых броска во встрече со Швейцарией (1:0). В сегодняшней встрече с Данией он отбил все 16 бросков по своим воротам.

Напомним, после двух матчей в активе российской команды шесть баллов, она возглавляет турнирную таблицу группы В. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют со сборной Чехии. Встреча пройдёт завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.

Иван Федотов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Иван Федотов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022