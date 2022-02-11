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Сборная России нанесла 33 броска по воротам Дании, Федотов оформил «сухарь»

Сборная России нанесла 33 броска по воротам Дании, Федотов оформил «сухарь»
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Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл второй матч сборной России в рамках мужского хоккейного турнира. Соперником россиян была команда Дании. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Сборная России нанесла 33 броска по воротам национальной команды Дании. Россияне пять раз играли в большинстве, датчане – всего однажды. Голкипер сборной России Иван Федотов оформил второй «сухарь» подряд, отразив 16 бросков.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля, финал состоится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В стартовом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова переиграли швейцарцев со счётом 1:0.

В следующем матче россияне сыграют с командой Чехии (12 февраля, 16:10 мск).

Турнирная таблица ОИ-2022
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