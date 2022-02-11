Михайлов: сборной России повезло, что датчане много удалялись

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об игре сборной России по хоккею во втором матче в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со сборной Дании (2:0).



«Хорошо, что победили и взяли свои очки. Хочется отметить вратаря Федотова — он хорошо сыграл. В атаке хочется делать больше, потому что наши нападающие пока не радуют результативностью.



Команда Дании — очень сильный и достойный противник. Не знаю, как они будут идти дальше, но с Россией сыграли очень прилично. России повезло, что они много удалялись, потому что если бы не удаления, то было бы ещё тяжелее», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, после двух матчей российская команда возглавляет таблицу группы В, набрав шесть очков. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с Чехией (12 февраля, 16:10 мск).