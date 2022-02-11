Кожевников: если бы Россия проиграла Дании — надо было бы уезжать с Олимпиады
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России во втором матче в рамках предварительного этапа на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) над командой Дании (2:0).
«Естественно, ожидания были. Если бы мы проиграли Дании, то надо было бы уезжать с Олимпиады. 2:0 уверенная, можно сказать, победа. Не пропустили же. Здорово, что вратарь отстоял на ноль», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени. Чешская сборная сегодня, 11 февраля, также проведёт матч с командой Швейцарии (11:40 мск).
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