Женская сборная США по хоккею победила Чехию и прошла в полуфинал Олимпиады
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Женская сборная США по хоккею сыграла с национальной командой Чехии в четвертьфинальном матче Олимпийских игр в Пекине (Китай). Встреча прошла на льду «Укэсун Спортс-центра». Она завершилась победой сборной США со счётом 4:1.
На 25-й минуте нападающая сборной Чехии Михаэла Пейзлова открыла счёт. На 26-й минуте нападающая национальной команды США Хилари Найт восстановила равновесие. Затем защитник Ли Стеклейн вывела американок вперёд. Защитник Саванна Хэрмон в большинстве укрепила преимущество. А форвард Кендалл Койн Шофилд поставила финальную точку, поразив пустые ворота.
Женская сборная США пробилась в полуфинал хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Национальная команда Чехии покидает розыгрыш.
Олимпийские игры 2022 (ж). 1/4 финала
11 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
США
Окончен
4 : 1
Чехия
0:1 Пейзлова (Ванишова, Кршижова) – 24:59' (5x5) 1:1 Найт (Койн Шофилд, Брандт) – 25:47' (5x5) 2:1 Стеклейн (Паннек, Келлер) – 46:49' (5x5) 3:1 Хэрмон (Брандт, Найт) – 56:51' (5x4) 4:1 Койн Шофилд – 59:54' (en)
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