Карнаухов: у Дании специфическая манера игры, зато эффективная. Это кубковый хоккей

Нападающий сборной России по хоккею Павел Карнаухов прокомментировал победу во втором матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Дании (2:0), а также свою заброшенную шайбу.



«Нам нужно улучшать свою игру, прибавлять в разных деталях, везде по чуть-чуть. Обсудим, подкорректируем. Мы стараемся делать свою работу и проявлять свои лучшие качества. Также мы смотрели на финнов, канадцев и остальных. На Олимпиаде собраны хорошие команды. Те же датчане весьма опытны. У них специфическая манера игры, зато эффективная. Со швейцарцами нам тоже было непросто. Оба матча были тяжёлые, складывались по-своему. Сегодня мы прибавили в некоторых деталях, которые вам, журналистам, не видны. По итогам первых матчей на Играх можно ожидать, что и следующие будут заканчиваться примерно с такими счетами. Это кубковый хоккей», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени. Чешская сборная сегодня, 11 февраля, также проведёт матч с командой Швейцарии (11:40 мск).