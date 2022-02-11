«Можно и лучше. Есть над чем работать». Воронков — о двух победах сборной России на ОИ
Поделиться
Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков прокомментировал игру команды в матче предварительного этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с командой Дании (2:0).
«Вязкий тяжёлый матч, хороший соперник, непросто было. Дай бог, с каждой игрой будем прибавлять, будем играть лучше. Все соперники здесь тяжёлые. В прошлой игре со Швейцарией тяжело было, в этой так же. Ни один матч легко не дастся.
Но в целом всё хорошо: две победы? Можно и лучше. Есть над чем работать. Будем добавлять. Над чем именно нужно работать? Над реализацией, над бросками, больше шайбу держать, лучше её контролировать. В большинстве не получается забить гол, точно бросить», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
- 11 февраля 2022
-
11:06
-
11:00
-
10:51
-
10:43
-
10:42
-
10:38
-
10:34
-
10:33
-
10:14
-
10:10
-
10:06
-
10:06
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:34
-
09:33
-
09:26
-
09:23
-
09:21
-
09:16
-
09:03
-
08:35
-
08:15
-
08:11
-
08:01
-
07:47
-
07:10
-
06:29
-
06:00
-
05:55
Партнерский контент