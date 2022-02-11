«Можно и лучше. Есть над чем работать». Воронков — о двух победах сборной России на ОИ

Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков прокомментировал игру команды в матче предварительного этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с командой Дании (2:0).



«Вязкий тяжёлый матч, хороший соперник, непросто было. Дай бог, с каждой игрой будем прибавлять, будем играть лучше. Все соперники здесь тяжёлые. В прошлой игре со Швейцарией тяжело было, в этой так же. Ни один матч легко не дастся.



Но в целом всё хорошо: две победы? Можно и лучше. Есть над чем работать. Будем добавлять. Над чем именно нужно работать? Над реализацией, над бросками, больше шайбу держать, лучше её контролировать. В большинстве не получается забить гол, точно бросить», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.