Жамнов: думаю, мы не хотим вешаться от такого хоккея. Ребята всё прекрасно понимают

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу во втором матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Дании (2:0).



«С чем связано невыполнение игрового задания? Не знаю. Пытались сегодня понять. Ничего страшного не произошло. Но в дальнейшем у нас будут матчи с более серьёзными соперниками. Команды будут более мастеровитые. Надо отдать должное датчанам — очень хороший соперник, играл быстро. Думаю, если бы были более мастеровитые ребята, то концовка сегодня была бы другая.



Думаю, мы не хотим вешаться от такого хоккея. Когда ребята выполняют игровое задание, есть и голы, и содержание игры. Всё складывается от игровой дисциплины. Мы поговорили с ребятами в раздевалке, они всё прекрасно понимают. На Кубке Первого канала были голы и всё остальное. Там ребята выполняли игровое задание», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени. Чешская сборная сегодня, 11 февраля, также проведёт матч с командой Швейцарии (11:40 мск).