Жамнов: хочу в следующий раз приходить, чтобы было не 2:0, а более крупный счёт

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу во втором матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Дании (2:0).
«Я грустный (смеётся)? Я хочу в следующий раз приходить и чтобы было не 2:0, а более крупный счёт. Хорошо, что есть две победы. Но для нас сейчас самое главное, чтобы была игра. Дальше соперники будут только сложнее, против них нужно играть немного в другой хоккей. Надо, чтобы ребята больше создавали моментов в атаке, лезли на ворота, угрожали воротам. По сегодняшней игре у нас перед воротами соперника не было трафика, вратарь всё видел и спокойно отбивал шайбы. Эти нюансы надо подредактировать.
В чём-то прогресс есть по сравнению с первым матчем? Две забили (смеётся). Не знаю. Всё равно будем ещё раз просматривать игру. Первый матч был другим, было больше волнения, игровой практики вообще не было. После второго матча по-другому реагируешь на всё», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени. Чешская сборная сегодня, 11 февраля, также проведёт матч с командой Швейцарии (11:40 мск).
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