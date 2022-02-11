Жамнов: впечатления от матча с Данией — не очень. Игроки не выполнили полученное задание

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил игру команды в матче с Данией (2:0) в рамках предварительного этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«В целом впечатления от игры — не очень. Не понравилось, что задание, которое получили игроки, не было ими выполнено. Приходилось терпеть. У датчан вязкая, жёсткая и мобильная команда, и мы об этом знали. Просили игроков контролировать нейтральные шайбы, концентрироваться на её удержании в зоне атаки. До конца это задание мы не выполнили.



Показалось, что сборная России сыграла в стиле финнов? Не согласен с этим. Мы не играем, как финны. Мы стараемся больше контролировать шайбу, находиться в зоне атаки. Но когда шайбу сохранить не удаётся, то и атаки нет. Напротив, мы получаем контрвыпады на свои ворота. Это касается игровой дисциплины. Если хоккеисты выполняют задание, то и нужный результат будет. Поговорили после матча с игроками. Все прекрасно понимают ситуацию. У нас есть сутки на то, чтобы сделать необходимые выводы перед матчем с Чехией.



У нас были полноценные сборы. Мы изначально планировали провести на базе две недели, но из-за пандемии собрались на несколько дней раньше. Также мы рассчитывали провести пару товарищеских матчей: на базе в Новогорске и в Пекине. Но из-за коронавирусного протокола нам не удалось этого сделать. Игровой практики не хватает, но все команды находятся в одинаковых условиях.



Швейцарцы и датчане имели больше игровой практики. Точно ли это можно назвать равными условиями? Но турнир-то идёт сейчас. То, что было до него, не имеет значения. Сегодня мы провели второй матч. Этого достаточно, чтобы понять, какая ответственность нас ждёт в следующих играх. Дальше будет только тяжелее. Игроки это понимают», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.