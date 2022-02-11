Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона», заменяющий Овечкина, поделился эмоциями от игры в первом звене

Форвард «Вашингтона», заменяющий Овечкина, поделился эмоциями от игры в первом звене
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джо Снивли прокомментировал игру в первом звене с Томом Уилсоном и Евгением Кузнецовым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:2).

26-летний американец стал автором дубля, а также отдал одну голевую передачу, заменяя в первом звене капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Сегодняшний вечер я точно запомню. Это потрясающая возможность сыграть с Томом и Кузи. В предыдущей игре я действовал в одном звене вместе с Бекстрёмом. И всё это большая привилегия, так что я просто стараюсь использовать её на максимум. А ещё я просто получаю огромное удовольствие от происходящего», — приводит слова Снивли официальный сайт НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022