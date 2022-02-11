Форвард «Вашингтона», заменяющий Овечкина, поделился эмоциями от игры в первом звене
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джо Снивли прокомментировал игру в первом звене с Томом Уилсоном и Евгением Кузнецовым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:2).
26-летний американец стал автором дубля, а также отдал одну голевую передачу, заменяя в первом звене капитана столичного клуба Александра Овечкина.
«Сегодняшний вечер я точно запомню. Это потрясающая возможность сыграть с Томом и Кузи. В предыдущей игре я действовал в одном звене вместе с Бекстрёмом. И всё это большая привилегия, так что я просто стараюсь использовать её на максимум. А ещё я просто получаю огромное удовольствие от происходящего», — приводит слова Снивли официальный сайт НХЛ.
Комментарии
- 11 февраля 2022
-
11:27
-
11:06
-
11:00
-
10:51
-
10:43
-
10:42
-
10:38
-
10:34
-
10:33
-
10:14
-
10:10
-
10:06
-
10:06
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:34
-
09:33
-
09:26
-
09:23
-
09:21
-
09:16
-
09:03
-
08:35
-
08:15
-
08:11
-
08:01
-
07:47
-
07:10
-
06:29
-
06:00
Партнерский контент