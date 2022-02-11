Форвард «Вашингтона», заменяющий Овечкина, поделился эмоциями от игры в первом звене

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джо Снивли прокомментировал игру в первом звене с Томом Уилсоном и Евгением Кузнецовым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:2).



26-летний американец стал автором дубля, а также отдал одну голевую передачу, заменяя в первом звене капитана столичного клуба Александра Овечкина.



«Сегодняшний вечер я точно запомню. Это потрясающая возможность сыграть с Томом и Кузи. В предыдущей игре я действовал в одном звене вместе с Бекстрёмом. И всё это большая привилегия, так что я просто стараюсь использовать её на максимум. А ещё я просто получаю огромное удовольствие от происходящего», — приводит слова Снивли официальный сайт НХЛ.