«Амур» расторг контракты с Пивцакиным и Николишиным, перешедшим в клуб финской лиги

Нападающий «Амура» Иван Николишин расторг контракт с клубом по собственной инициативе.



25-летний хоккеист подписал соглашение до конца сезона с финским «Ильвесом». В скором времени он должен присоединиться к новой команде.



В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Николишин провёл за «Амур» 38 матчей и набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «+1».



Также хабаровский клуб объявил о расторжении контракта с защитником Никитой Пивцакиным по обоюдному согласию сторон. 30-летний хоккеист в регулярном сезоне КХЛ провёл 30 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».



Напомним, «Амур» не попал в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв 10-е место в таблице Восточной конференции по итогам досрочно остановленного регулярного сезона КХЛ.