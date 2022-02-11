Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» расторг контракты с Пивцакиным и Николишиным, перешедшим в клуб финской лиги

«Амур» расторг контракты с Пивцакиным и Николишиным, перешедшим в клуб финской лиги
Комментарии

Нападающий «Амура» Иван Николишин расторг контракт с клубом по собственной инициативе.

25-летний хоккеист подписал соглашение до конца сезона с финским «Ильвесом». В скором времени он должен присоединиться к новой команде.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Николишин провёл за «Амур» 38 матчей и набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «+1».

Также хабаровский клуб объявил о расторжении контракта с защитником Никитой Пивцакиным по обоюдному согласию сторон. 30-летний хоккеист в регулярном сезоне КХЛ провёл 30 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».

Напомним, «Амур» не попал в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв 10-е место в таблице Восточной конференции по итогам досрочно остановленного регулярного сезона КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022