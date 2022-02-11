Лавиолетт: Снивли доказал, что может отлично вписаться к Кузнецову и Уилсону

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру форварда клуба Джо Снивли в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:2). Напомним, хоккеист, заменяющий в составе Александра Овечкина, набрал 3 (2+1) очка.
«Сегодня его игра была действительно хороша. Он внимателен к деталям, цепкий, быстрый, у него хороший уровень мастерства. Он борется за шайбу. Сначала ты замечаешь, что у него появляется свободное пространство, а потом видишь, что он может создать отличный опасный момент.
И всё это касается не только сегодняшнего матча. Просто именно сегодня он был вознаграждён двумя голами и результативной передачей, но подобную отличную игру в его исполнении мы отмечали в большинстве проведённых им матчей. По этой причине сегодня он играл с Кузи и Вилли (Кузнецов и Уилсон. — Прим. «Чемпионата»). Он проделывает хорошую работу и всегда играет с полной самоотдачей.
Я чувствую, что когда в составе появляется такой игрок, то нужно поставить его в ситуацию, в которой он будет иметь наивысшие шансы добиться успеха. То есть дать поиграть в разных матчах с Кузнецовым, Уилсоном или Бекстрёмом. Все эти парни — потрясающие игроки, и Снивли доказал, что может отлично к ним вписаться», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
- 11 февраля 2022
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