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Сборная России по хоккею обеспечила себе выход в 1/4 финала Олимпийских игр — 2022

Сборная России по хоккею обеспечила себе выход в 1/4 финала Олимпийских игр — 2022
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В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит встреча в рамках предварительного этапа мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года, в которой сошлись команды-соперницы сборной России по группе В — сборные Чехии и Швейцарии.

60 минут основного времени встречи между чехами и швейцарцами завершились со счётом 1:1. Таким образом, сборная России обеспечила себе выход в четвертьфинал олимпийского турнира, заняв первое место в группе.

В стартовом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова переиграли швейцарцев со счётом 1:0. Сегодня, 11 февраля, россияне оказались сильнее команды Дании со счётом 2:0.

Встречи 1/4 финала на Олимпийских играх состоятся в среду, 16 февраля. Соперник сборной России станет известен по окончании матчей квалификации.

Турнирная таблица ОИ-2022 (м)
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