Точный бросок Крейчи в серии буллитов принёс Чехии победу над Швейцарией на ОИ-2022

Сборная Чехии в серии буллитов одержала победу над командой Швейцарии в рамках хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный» в Пекине (Китай).
Счёт в матче на пятой минуте открыл чешский форвард Иржи Смейкал, ему ассистировали Лукаш Клок и Гинек Зогорна. На девятой минуте ответную шайбу в большинстве забросил форвард сборной Швейцарии Гаэтан Хас, голевой пас сделал Свен Андригетто.
В серии послематчевых буллитов единственную попытку реализовал форвард чешской сборной Давид Крейчи.
Сборная Чехии имеет в своём активе два балла после двух матчей на турнире, занимая третье место в группе В. Швейцарцы набрали одно очко и замыкают четвёрку. Напомним, ранее сборная России обеспечила себе первое место в группе В.
- 11 февраля 2022
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