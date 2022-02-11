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Точный бросок Крейчи в серии буллитов принёс Чехии победу над Швейцарией на ОИ-2022

Точный бросок Крейчи в серии буллитов принёс Чехии победу над Швейцарией на ОИ-2022
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Сборная Чехии в серии буллитов одержала победу над командой Швейцарии в рамках хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный» в Пекине (Китай).

Счёт в матче на пятой минуте открыл чешский форвард Иржи Смейкал, ему ассистировали Лукаш Клок и Гинек Зогорна. На девятой минуте ответную шайбу в большинстве забросил форвард сборной Швейцарии Гаэтан Хас, голевой пас сделал Свен Андригетто.

В серии послематчевых буллитов единственную попытку реализовал форвард чешской сборной Давид Крейчи.

Сборная Чехии имеет в своём активе два балла после двух матчей на турнире, занимая третье место в группе В. Швейцарцы набрали одно очко и замыкают четвёрку. Напомним, ранее сборная России обеспечила себе первое место в группе В.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
11 февраля 2022, пятница. 11:40 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Б
Швейцария
1:0 Смейкал (Клок, Зогорна) – 04:33' (5x5)   1:1 Хас (Андригетто) – 08:34' (5x4)   2:1 Крейчи – 65:00' (ПБ)
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