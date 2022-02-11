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Россия — Швейцария на Олимпийских играх — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

Россия — Швейцария на Олимпийских играх — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир
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Завтра, 12 февраля, женская сборная России по хоккею проведёт четвертьфинальный матч в рамках турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Соперником подопечных Евгения Бобарико станет команда Швейцарии.

Встречу в прямом эфире будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на официальном сайте «Матч ТВ». Начало матча запланировано на 7:10 мск.

Напомним, женская сборная России на предварительном этапе обыграла команду Швейцарии (5:2), а также уступила США (0:5), Канаде (1:6) и Финляндии (0:5).

Сегодня, 11 февраля, сборная США в первом матче 1/4 финале обыграла Чехию со счётом 4:1, став первым полуфиналистом. Свой матч в 16:10 мск начнут сборные Канады и Швеции. Завтра, 12 февраля, заключительный четвертьфинал в 11:40 мск начнут команды Финляндии и Японии.

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