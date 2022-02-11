Быков — о матче Россия — Дания: о качестве игры забудут, а результат будет всегда

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды во втором матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Дании (2:0).



«В конечном итоге важен результат. Счёт с датчанами на табло. О качестве игры в какой-то момент забудут, а результат останется всегда. Для того чтобы попасть в финальную часть турнира, нужно спокойно пройти групповой этап. Сейчас идёт серьёзная работа, ребята стараются. Пока у нас всё положительно.



Всем хочется видеть красивый хоккей с большим количеством голов и комбинаций. Однако сейчас командам важно как можно быстрее набрать очки.



Непросто играть с соперниками, как Дания, которые играют от ножа с самого начала и показывают технический красивый хоккей. Как бы ребята ни старались показать всё, на что способны, датчане оказывали сопротивление. Многие команды играют в разрешительный хоккей на контратаках. Главное, что сегодня России удалось добиться результата», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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