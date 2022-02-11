Крейчи: Грубец — топ-вратарь, благодаря ему сборная Чехии сегодня победила

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи подвёл итоги встречи с командой Швейцарии (2:1, бул.) в рамках предварительного этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Я думаю, мы сыграли хорошо в этом матче. Победа нам очень помогла. Для нас было важно победить. И неважно, каким образом: в основное время или по буллитам. Мы получили два очка и теперь готовимся к завтрашнему матчу. У Шимона отличный сезон в КХЛ, он поистине топовый вратарь. Сегодня он отразил пять бросков из пяти в серии буллитов, и благодаря ему мы победили. Шимон отлично проявил себя сегодня», — передаёт слова Крейчи корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в следующей встрече чешские хоккеисты сыграют с командой России. Матч состоится завтра, 12 февраля. Начало — в 16:10 мск.