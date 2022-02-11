Грубец поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией на Олимпийских играх

Голкипер сборной Чехии по хоккею Шимон Грубец прокомментировал победу над Швейцарией (2:1, бул.) на Олимпиаде, а также поделился ожиданиями от встречи с Россией.
«Не уверен, что я герой матча. Я всего лишь вратарь. Это была вязкая игра в пределах маленькой площадки, где каждая ошибка может решить исход всего матча. Поэтому на этом турнире забивается так мало голов. В течение всех 60 минут нужно быть предельно сконцентрированным — так же, как и в седьмом матче финальной серии плей-офф.
Не знаю, чего ждать от завтрашнего матча с Россией. Можно ли сказать, что завтра меня, вероятно, ждёт противостояние с Иваном Федотовым, подобно серии «Авангарда» с ЦСКА? Я смотрел оба матча, видел два его «сухаря». Он отличный вратарь, а у россиян имеется хорошая команда. Для нас этот матч будет важен так же, как и со всеми остальными соперниками. Но сейчас я ничего об этом не думаю. Подумаю после ужина. Единственное, что меня заботит в данный момент, это сегодняшняя победа, которой я очень рад», — передаёт слова Грубеца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 11 февраля 2022
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