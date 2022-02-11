Плющев: у России просто убогая игра в атаке — золотом Олимпиады и не пахнет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу сборной России во втором матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Дании (2:0).



«У нашей сборной просто убогая игра в атаке. Если ничего не делать с этой игрой, то мы, конечно, далеко пройдём. В какой хоккей мы вообще играем? Если это системный хоккей, то я наконец понял, что это такое (смеётся).



Две игры мы играем 1:0 и забиваем в конце одной из них в пустые ворота. Так работают системные нападающие. Ты не можешь побеждать в плей-офф с такой игрой. Дания и Швейцария — это не Швеция, Канада и Финляндия. Можно тешить себя надеждами, что с такой игрой мы их победим.



Даже если в первом матче мы переволновались как маленькие девочки, то во втором мы должны были уже что-то показать, а было всё то же самое.



Задача в матче с Чехией — найти свою игру. Мы все этого ждём. Чехи уже потерпели одно поражение, поэтому будут играть по-другому. Не стоит расслабляться и считать, что все задачи уже выполнены. Хотя какие у нас задачи? Золото Олимпийских игр? Им пока и не пахнет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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