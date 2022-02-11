Главный тренер сборной Канады рассказал о травме, полученной на сборах перед ОИ-2022

Главный тренер сборной Канады по хоккею Клод Жюльен рассказал о подробностях травмы, которую он получил на сборах команды в Швейцарии накануне Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Я упал с саней и ударился об дерево во время тимбилдинга в Швейцарии. Затем потребовалась операция из-за сломанного ребра и пробитого лёгкого. Очень повезло, что последствия не были более печальными.
Забота, которую я получил в Швейцарии после того, как команда уехала, была выдающейся… они действительно очень старались сделать так, чтобы я смог приехать на Олимпиаду. Они связались с нашим медицинским персоналом и сказали: «Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть вашего тренера». Замечательная командная работа», — приводит слова Жюльена в «Твиттере» журналист Джошуа Клиппертон.
- 11 февраля 2022
-
16:19
-
15:47
-
15:19
-
15:17
-
15:09
-
15:06
-
15:02
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
13:58
-
13:56
-
13:25
-
13:00
-
12:47
-
12:20
-
12:09
-
11:55
-
11:27
-
11:06
-
11:00
-
10:51
-
10:43
-
10:42
-
10:38
-
10:34
-
10:33
-
10:14
-
10:10
-
10:06
-
10:06
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:55