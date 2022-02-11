Главный тренер сборной Канады рассказал о травме, полученной на сборах перед ОИ-2022

Главный тренер сборной Канады по хоккею Клод Жюльен рассказал о подробностях травмы, которую он получил на сборах команды в Швейцарии накануне Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Я упал с саней и ударился об дерево во время тимбилдинга в Швейцарии. Затем потребовалась операция из-за сломанного ребра и пробитого лёгкого. Очень повезло, что последствия не были более печальными.



Забота, которую я получил в Швейцарии после того, как команда уехала, была выдающейся… они действительно очень старались сделать так, чтобы я смог приехать на Олимпиаду. Они связались с нашим медицинским персоналом и сказали: «Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть вашего тренера». Замечательная командная работа», — приводит слова Жюльена в «Твиттере» журналист Джошуа Клиппертон.

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