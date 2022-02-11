Афиногенов: Россия обязана была дойти до четвертьфинала. В этом никто не сомневался

Экс-форвард сборной России Максим Афиногенов поделился мнением о предстоящем матче национальной сборной с командой Чехии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Хорошо, что сборная России побеждает. Но, естественно, дополнительный матч для нашей команды пригодился бы. Команда обязана была дойти до этой стадии. В этом даже никто не сомневался.



Надо сыграть матч с Чехией, как будто это матч на вылет. Нужна полная концентрация. Сыграть нужно предельно строго, сконцентрировано. Естественно, в атаке надо добавить. Напряжение в матче в любом случае будет, это же Олимпиада. Любая игра тяжёлая, но мы пробились в другую стадию, эта игра уже ничего не решает, можно и более рискованно сыграть где-то. Сборная России ставит самые большие задачи — останавливаться на какой-то ранней стадии – это не для нас», — сказал Афиногенов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.