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Сборная Финляндии по хоккею сломила сопротивление Латвии на Олимпийских играх — 2022

Сборная Финляндии по хоккею сломила сопротивление Латвии на Олимпийских играх — 2022
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Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл очередной матч мужского хоккейного турнира, в котором сошлись Финляндия и Латвия. Встреча группового этапа завершилась победой Финляндии со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
11 февраля 2022, пятница. 16:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 3
Финляндия
0:1 Кемиляйнен (Лехтонен, Няттинен) – 37:59' (5x5)   1:1 Аболс (Крастенбергс, Смирнов) – 43:01' (5x4)   1:2 Комаров (Хиетанен, Покка) – 54:42' (5x5)   1:3 Анттила (Мяэналанен, Линдбом) – 58:43' (5x5)

Первый гол был забит лишь на 38-й минуте. Прекрасным броском отличился Валттери Кемиляйнен. На 44-й минуте Родриго Аболс, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Однако на 55-й минуте встречи Леонид Комаров вновь вывел финнов вперёд. Точку в матче на 59-й минуте поставил Марко Анттила.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля, финал состоится 20 февраля. В первом матче на турнире, проведённом вчера, 10 февраля, Финляндия крупно обыграла Словакию — 6:2. В параллельной встрече Латвия едва не отыгралась с 0:3, но Швеция сумела сохранить удобный результат.

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