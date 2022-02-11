Женская сборная Канады по хоккею уничтожила Швецию в 1/4 финала со счётом 11:0

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл второй четвертьфинальный матч в рамках женского хоккейного турнира, в котором сошлись Канада и Швеция. Встреча завершилась разгромной победой канадской команды со счётом 11:0 (4:0, 5:0, 2:0).

Голами в составе «кленовых листьев» отметились Джейми Ли Рэттрей, Натали Спунер, Эрин Эмброуз, Блэйр Тёрнбулл, Эмили Кларк, а также Брианна Дженнер и Сара Филье, оформившие по хет-трику. Шат-аут оформила Эмеранс Машмейер, отразившая 11 бросков.

Напомним, ранее в первом четвертьфинальном матче команда США уверенно обыграла Чехию — 4:1. Завтра, 12 февраля, сборная России проведёт встречу 1/4 финала с командой Швейцарии.