Женская сборная Канады по хоккею уничтожила Швецию в 1/4 финала со счётом 11:0
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Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл второй четвертьфинальный матч в рамках женского хоккейного турнира, в котором сошлись Канада и Швеция. Встреча завершилась разгромной победой канадской команды со счётом 11:0 (4:0, 5:0, 2:0).
Олимпийские игры 2022 (ж). 1/4 финала
11 февраля 2022, пятница. 16:10 МСК
Канада
Окончен
11 : 0
Швеция
1:0 Дженнер (Пулен, Нурс) – 03:05' (5x5) 2:0 Филье (Джонстон, Пулен) – 17:05' (5x4) 3:0 Филье (Рэттрей, Фаст) – 17:41' (5x5) 4:0 Рэттрей (Томпсон, Нурс) – 19:35' (5x5) 5:0 Спунер (Нурс, Ларок) – 23:16' (5x4) 6:0 Эмброуз (Пулен, Томпсон) – 25:15' (5x5) 7:0 Тёрнбулл (Эмброуз, Сонье) – 26:56' (5x5) 8:0 Дженнер (Пулен, Нурс) – 28:13' (5x5) 9:0 Кларк (Белл, Занди-Харт) – 29:09' (5x4) 10:0 Дженнер (Занди-Харт, Томпсон) – 50:55' (5x5) 11:0 Филье (Фаст, Спунер) – 52:06' (5x5)
Голами в составе «кленовых листьев» отметились Джейми Ли Рэттрей, Натали Спунер, Эрин Эмброуз, Блэйр Тёрнбулл, Эмили Кларк, а также Брианна Дженнер и Сара Филье, оформившие по хет-трику. Шат-аут оформила Эмеранс Машмейер, отразившая 11 бросков.
Напомним, ранее в первом четвертьфинальном матче команда США уверенно обыграла Чехию — 4:1. Завтра, 12 февраля, сборная России проведёт встречу 1/4 финала с командой Швейцарии.
Новость по темеСтали известны дата и время начала четвертьфинала Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022
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