Немчинов — о блеклой игре сборной России по хоккею: это было ожидаемо и вполне понятно

Двукратный чемпион мира по хоккею и серебряный призёр Олимпиады-1998 в Нагано Сергей Немчинов поделился впечатлениями от двух первых матчей российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине.
«На данный момент у нас есть 100-процентный результат, две победы в двух матчах. Это самое главное сейчас. Что касается не самого яркого содержания игры наших хоккеистов — это было, в принципе, ожидаемо и вполне понятно: был большой перерыв, давно не играли, выбились из ритма плюс не удалось сыграть ни одного товарищеского матча перед Олимпиадой. Но я уверен, что в содержании игры сборная будет прибавлять с каждым новым матчем.
Что касается персоналий, то по первым двум встречам хотелось бы выделить в первую очередь нашего вратаря Ивана Федотова. В таких матчах голкиперам непросто играть — когда мало бросков, разница в одну шайбу и нужно сохранять максимальную концентрацию на протяжении всего матча. Федотов с этой задачей уверенно справился. Также порадовали действия наших защитников. Всё-таки отыграть два матча подряд на ноль, причём ещё и на таком представительном турнире, как Олимпиада, дорогого стоит.
Пока не так ярко выглядит линия нападения, но это как раз следствие сбитого игрового ритма. Всё-таки в обороне играть проще, чем в атаке. Но пусть лучше наши форварды по-настоящему проявят себя в самых важных матчах, в плей-офф.
Мы уже обеспечили себе первое место в группе, но я уверен, что и на последний матч группового турнира — с чехами — ребята выйдут с максимальным настроем. Пусть результат для нас уже не имеет значения, но есть же спортивная гордость, к тому же это чехи, наши старые соперники.
Эта Олимпиада для многих игроков — главный турнир в жизни, здесь ни о каком недонастрое не может быть и речи. Не сомневаюсь, что тренеры по максимуму используют встречу с чехами. Надо продолжить улучшать игровые связи, наигрывать тройки, чтобы к решающим матчам подойти в полной готовности», — приводит слова Немчинова Legalbet.
- 11 февраля 2022
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