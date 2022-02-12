Как завершится матч сборных России и Чехии по хоккею на Олимпиаде-2022?

Сегодня, 12 февраля, мужская сборная России по хоккею проведёт свой заключительный матч на групповом этапе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Подопечные Алексея Жамнова встретятся с командой Чехии. Старт встречи запланирован на 16:10 мск.
Сборная России в предыдущих матчах обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), набрав шесть очков. Чешская команда потерпела поражение во встрече с датчанами (1:2), а затем одержала победу в серии буллитов в матче со швейцарцами (2:1 Б). Подопечные Филипа Пешана набрали два балла.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как завершится матч сборных России и Чехии на Олимпиаде-2022?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Соперники россиян по группе — Швейцария и Дания — начнут свой матч в то же время — 16:10 мск.
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