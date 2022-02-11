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Чешский защитник остался без клуба из-за кражи пустых ящиков из-под пива

Чешский защитник остался без клуба из-за кражи пустых ящиков из-под пива
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Защитники словацкого клуба «Прешов» Давид Ружичка и Ян Тявода попались на мошенничестве, сообщает телеграм-канал «Белорусский хоккей» со ссылкой на аккаунт местной полиции в «Фейсбуке».

Отмечается, что в середине января игроки несколько дней подряд заходили в магазин Tesco. Там они собирали пустые пластиковые ящики из-под пива, сложенные в алкогольном отделе, складывали их в тележку для покупок, после чего шли сдавать их в автомате для приёма тары. За каждый из ящиков хоккеисты получали талоны на покупки на сумму около € трёх.

Тявода рассказал, что во всём виноват его партнёр по клубу, а сам он просто находился в его компании. Ружичка отказался давать объяснение произошедшему. Однако это не спасло хоккеистов — руководство немедленно расторгло с ними контракты.

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