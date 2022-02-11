The Athletic — о пропуске Олимпиады: для Капризова это отстой

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Миннесота Уайлд» в их топе заняла шестое место. Кроме того, специалисты решили выделить, кому из игроков команды больше всего не повезло из-за отказа НХЛ ехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Олимпийское разочарование: Кирилл Капризов.



Шон: Для нас это облом, потому что Капризов находится на грани того, чтобы стать необычайно интересным игроком. Он особенный, и он весёлый. Кроме того, для него это тоже отстой — он может упустить свой последний шанс сыграть в одной команде с Алексом Овечкиным. Капризов, как мы видели в Вегасе, его фанат.



Дом: Капризов плюс Овечкин — одна из самых забавных комбинаций, которые можно создать в этой лиге. Очень жаль, что мы не увидим, как это происходит на льду. Представляете себе двойное празднование «горящая клюшка»?» — цитирует специалистов The Athletic.