Российский форвард «Колорадо» М. Мальцев рассказал об отношении игроков НХЛ к Олимпиаде

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал об отношении игроков НХЛ к Олимпийским играм — 2022 в Пекине (Китай).

«Как спустили на паузу в АХЛ, так назад и не поднимали. После двух дней на океане, два дня тренировался с «Иглз», сегодня и завтра — спаренные матчи. Такой вот сезон на две лиги получается. Буду доказывать дальше. Настрой рабочий.



Последние дни смотрел Олимпиаду. Оказывается, за Канаду играет хорошо мне знакомый по «Бингемптону» Бен Стрит. Он уже в возрасте, но в АХЛ два сезона назад решал — очко за матч, в прошлом сезоне нас обоих подняли в первую команду «Нью-Джерси», но он получил тяжёлую травму, поэтому несколько месяцев пропустил. Сейчас играет в Германии. Очень приличный хоккеист и весёлый мужик. Нормально общались. Олимпиада, кстати, в НХЛ обсуждается. В чат «Колорадо» скидывают результаты, новости комментируют», — говорится в сообщении.