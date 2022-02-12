«Сильнейшая сборная России». The Athletic предложил состав на Олимпиаду с игроками НХЛ

Журналист The Athletic Дом Лущишин предположил, как бы выглядела сборная России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), если бы НХЛ не отказалась туда ехать.

«Состав:

Василевский (Шестёркин);

Орлов — Сергачёв, Овечкин — Малкин — Кучеров;

Проворов — Зуб, Панарин — Наместников — Капризов;

Гавриков — Куликов, Бучневич — Барбашёв — Тарасенко;

Ничушкин — Шипачёв — А. Свечников.

Российский хоккей выглядит так, будто последние несколько лет находился в состоянии упадка, но в этом сезоне он переживает своего рода ренессанс. Россия была бы сильнейшей угрозой для того, чтобы взять бронзу на Олимпийских играх, с реальными шансами на серебро или золото против североамериканских стран. И это без Евгения Кузнецова.



Проблема России проста: много талантов на флангах, но большая дыра в центре. Кузнецов мог бы сильно исправить это благодаря тому, как он играет в этом сезоне, и его присутствие увеличило бы шансы России на медали. Евгений Малкин остаётся элитой. Помогает и то, что Иван Барбашёв переживает лучший момент в карьере.



Это, вероятно, имело бы гораздо меньшее значение, чем раньше, с учётом огромного количества мастеров на флангах — компанией настолько большой, что Андрей Свечников оказался в четвёртом звене (хотя это произошло в основном из-за сохранения третьей тройки нападающих из «Сент-Луиса»). Александр Овечкин проводит сезон уровня MVP, Никита Кучеров всегда на этом уровне — с Малкиным рядом они создали бы одно из сильнейших звеньев турнира. Пребывание во втором звене команды Артемия Панарина и Кирилла Капризова — невероятная роскошь.

Тот факт, что группа крайних нападающих команды даже не была бы их самой сильной стороной, является устрашающим подтверждением ситуации с голкиперами в России. И это полный позор, что нет двух ворот для каждого из пары Андрей Василевский — Игорь Шестёркин. Я бы предположил, что команда доверит место в старте ветерану, но многие действительно предпочитают Шестёркина — с учётом того сезона, который он проводит. В любом случае у России была бы кирпичная стена, которая могла бы легко украсть победу или две против более глубоких или более талантливых составов.



Вопрос с Россией тот же, что и всегда: оборона. Дуэт вратарей — это волшебство, но им бы не помешала работа с тем, кто был бы перед ними. Говоря это, я должен добавить, что защита выглядит намного сильнее, чем в прошлые годы, и, возможно, этого было бы достаточно, чтобы выполнить свою работу. Дмитрий Орлов просто невероятен в этом сезоне, и вместе с Михаилом Сергачёвым он сформировал солидную, хотя и не впечатляющую топ-пару. Этот дуэт действительно может двигать шайбу, что было бы невероятным преимуществом, учитывая их мастерство. Расцвет Артёма Зуба также является благословением, поскольку его пара с Иваном Проворовым дала бы России две солидные защитные линии. Даже третья пара выглядит неплохо в сравнении с прошлыми — если предположить, что Россия не совершит ошибку, взяв с собой Никиту Зайцева.



Это была бы самая сильная российская команда, которую мы видели за долгое время. Она бы произвела настоящий фейерверк на турнире, учитывая соперничество как с Канадой, так и с США», — приводит слова Лущишина The Athletic.