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«Миннесота» показала эмоции Капризова во время игры в кёрлинг

«Миннесота» показала эмоции Капризова во время игры в кёрлинг
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вместе с защитником и соотечественником Дмитрием Куликовым, а также другими игроками «Уайлд» и тренерский штабом клуба сыграли в кёрлинг.

Как отметил Капризов, раньше он лишь пару раз сталкивался с этой игрой по телевизору, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Сама «Миннесота» в своём официальном аккаунте в «твиттере» опубликовала видео с участием Капризова, на котором россиянин радуется результативному действию.

Защитник «Уайлд» Алекс Голигоски рассказал, что несколько раз играл в кёрлинг в своём родном городе Гранд-Рапидс. И это помогло ему выделиться среди остальных партнеров.

«Некоторые парни, конечно, были не в лучшей форме, но в целом ребята довольно быстро сообразили, что нужно делать, — пошутил Голигоски. — Это тяжёлая игра, но мне показалось, что ребята выглядели здорово».

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