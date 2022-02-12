33 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения «Эдмонтону» с новым тренером

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Ойлерз» отличились Коди Сеси, Зак Хайман и Ессе Пульюярви. Автором единственной заброшенной шайбы «островитян» стал Энтони Бовиллье.

26-летний российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 броска из 36. Его визави из «Эдмонтона» Майк Смит – 37 из 38.

Примечательно, что «Эдмонтон» одержал победу в первом же матче под руководством Джея Вудкрофта, сменившего на этом посту Дэйва Типпетта. «Ойлерз», набрав 51 очко в 45 матчах, занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, отставая на 4 очка от 8-го места. «Айлендерс» (40) – 11-е на Востоке.