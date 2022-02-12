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Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею перед матчем с Чехией на ОИ-2022

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею перед матчем с Чехией на ОИ-2022
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В эти минуты мужская сборная России по хоккею вышла на тренировку на Олимпийских играх 2022 года в Пекине перед заключительным матчем группового этапа турнира с Чехией.

Календарь ОИ-2022.

Игроки занимаются в следующих сочетаниях:

Вратари: Иван Федотов, Тимур Билялов и Александр Самонов.

Белые: Никита Нестеров — Александр Никишин, Станислав Галиев — Вадим Шипачёв — Андрей Чибисов;

Красные: Егор Яковлев — Александр Елесин, Арсений Грицюк— Кирилл Семёнов — Никита Гусев — Владимир Ткачёв;

синие: Сергей Телегин — Вячеслав Войнов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Дмитрий Воронков;

зеленые: Артём Минулин — Дамир Шарипзянов, Сергей Плотников — Сергей Андронов — Михаил Григоренко.

Напомним, вчера, в пятницу, 11 февраля, сборная России одержала вторую победу на групповом этапе – была обыграна сборная Дании (2:0). Уже сегодня состоится матч с Чехией, начало 16:10 мск.

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