Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею перед матчем с Чехией на ОИ-2022

В эти минуты мужская сборная России по хоккею вышла на тренировку на Олимпийских играх 2022 года в Пекине перед заключительным матчем группового этапа турнира с Чехией.
Игроки занимаются в следующих сочетаниях:
Вратари: Иван Федотов, Тимур Билялов и Александр Самонов.
Белые: Никита Нестеров — Александр Никишин, Станислав Галиев — Вадим Шипачёв — Андрей Чибисов;
Красные: Егор Яковлев — Александр Елесин, Арсений Грицюк— Кирилл Семёнов — Никита Гусев — Владимир Ткачёв;
синие: Сергей Телегин — Вячеслав Войнов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Дмитрий Воронков;
зеленые: Артём Минулин — Дамир Шарипзянов, Сергей Плотников — Сергей Андронов — Михаил Григоренко.
Напомним, вчера, в пятницу, 11 февраля, сборная России одержала вторую победу на групповом этапе – была обыграна сборная Дании (2:0). Уже сегодня состоится матч с Чехией, начало 16:10 мск.
- 12 февраля 2022
-
08:00
-
07:47
-
07:37
-
07:19
-
07:00
-
05:30
-
04:00
-
00:52
-
00:40
-
00:00
- 11 февраля 2022
-
23:55
-
23:29
-
23:00
-
22:56
-
22:34
-
22:12
-
22:00
-
21:50
-
21:38
-
21:29
-
21:10
-
20:55
-
20:30
-
20:20
-
20:00
-
19:47
-
19:30
-
19:19
-
19:00
-
18:39
-
18:23
-
18:22
-
18:00
-
17:54
-
17:35