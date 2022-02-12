Женская сборная России после двух периодов 1/4 финала играет вничью со Швейцарией

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» проходит очередной матч четвертьфинала между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. К концу второго периода во встрече ничья — 1:1.

Россиянки первыми пропустили. На 35-й минуте Фоби Штенц удачно сыграла на пятачке и открыла счёт. На 38-й минуте сборная России смогла отыграться. Анна Шохина отдала на пятак, Анна Савонина оказалась одна перед воротами и бросила под перекладину — 1:1. После видеопросмотра судьи определили, что шайба пересекла линию ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, на групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).