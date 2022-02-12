Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 12 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Даллас Старз» переиграл «Виннипег Джетс» в овертайме. Александр Радулов отметился результативной передачей.

«Эдмонтон Ойлерз» в первом матче с новым тренером, Джеем Вудкрофтом, одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» смогла переиграть «Аризону Койотс» в непростой встрече.

«Сиэтл Кракен» отыгрался с 2:3 и одержал победу в матче с «Анахайм Дакс».

На Востоке лидирует «Флорида Пантерз», в активе которой 69 очков после 47 встреч. На второе место вышла «Тампа», набравшая 68 баллов в 48 матчах. Тройку замыкает «Каролина Харрикейнз» — у «ураганов» 67 очков после 45 встреч.



В Западной конференции первое место занимает «Колорадо Эвеланш», в активе которого 70 баллов в 45 матчах. На второй строчке расположился «Нэшвилл Предаторз», отстающий на 10 очков при 47 встречах. На третьей позиции идёт «Миннесота Уайлд», набравшая 59 баллов после 42 матчах.