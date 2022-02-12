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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 12 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Даллас Старз» переиграл «Виннипег Джетс» в овертайме. Александр Радулов отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Дюбуа (Шмидт, Диллон) – 20:50' (5x5)   1:1 Петерсон (А. Радулов) – 30:46' (5x5)   2:1 Сегин (Гурьянов, Бенн) – 31:42' (5x5)   2:2 Харкинс (Перфетти, Шайфли) – 36:21' (5x5)   3:2 Бенн (Гурьянов, Сутер) – 52:47' (5x5)   3:3 Шайфли (Пионк, Коннор) – 59:28' (6x5)   4:3 Робертсон (Клингберг, Хинц) – 63:10' (3x3)

«Эдмонтон Ойлерз» в первом матче с новым тренером, Джеем Вудкрофтом, одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Сеси (Макдэвид, Драйзайтль) – 19:03' (5x5)   2:0 Хайман (Макдэвид) – 30:17' (5x5)   2:1 Бовиллье (Пулок, Бейли) – 35:04' (5x4)   3:1 Пульюярви – 49:14' (5x4)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» смогла переиграть «Аризону Койотс» в непростой встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт – 03:30' (5x5)   0:2 Перри (Макдона, Марун) – 17:11' (5x5)   1:2 Гальченюк (Мозер, Келлер) – 19:08' (5x5)   1:3 Стэмкос (Хедман, Киллорн) – 44:03' (5x5)   2:3 Келлер (Бойд, Кессел) – 49:54' (5x5)   2:4 Стэмкос (Жозеф, Рутта) – 52:18' (5x5)   3:4 Шмальц (Фишер, Чикран) – 58:22' (6x5)

«Сиэтл Кракен» отыгрался с 2:3 и одержал победу в матче с «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Донато (Чарник, Гики) – 02:00' (5x5)   1:1 Лундестрём (Сильверберг) – 02:12' (5x5)   1:2 Данн (Гурд, Йернкрок) – 14:41' (5x5)   2:2 Лундестрём (Грант, Терри) – 25:34' (5x5)   3:2 Ракелль (Драйсдейл, Зеграс) – 28:34' (5x4)   3:3 Донато (Гурд) – 33:35' (5x5)   3:4 Эберле (Шихан, Джордано) – 58:18' (5x5)

На Востоке лидирует «Флорида Пантерз», в активе которой 69 очков после 47 встреч. На второе место вышла «Тампа», набравшая 68 баллов в 48 матчах. Тройку замыкает «Каролина Харрикейнз» — у «ураганов» 67 очков после 45 встреч.

В Западной конференции первое место занимает «Колорадо Эвеланш», в активе которого 70 баллов в 45 матчах. На второй строчке расположился «Нэшвилл Предаторз», отстающий на 10 очков при 47 встречах. На третьей позиции идёт «Миннесота Уайлд», набравшая 59 баллов после 42 матчах.

Турнирная таблица НХЛ
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