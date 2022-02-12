Плющев — о вылете женщин с ОИ: мы ниже классом. Уровень развития оставляет желать лучшего

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал вылет женской сборной России с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4).

«Судя по тем результатам, которые показывает женская сборная, видимо, мы просто ниже классом тех команд, с которыми мы встречались. Это естественно. У тех соперников, которые нам предстояли, этот вид спорта достаточно хорошо развит. А у нас уровень остаётся желать лучшего. Поэтому класс есть класс, что тут сделать.



Соперник сегодня оказался сильнее нас. Это спорт. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кому-то больше повезло в этой ситуации, кому-то меньше. Кто-то лучше исполнил свои моменты, которые ему представились, а кто-то не использовал свои моменты», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.