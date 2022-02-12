Вратарь женской сборной России — о вылете с Олимпиады: не справились с эмоциями

Вратарь женской сборной России по хоккею Валерия Меркушева прокомментировала вылет команды с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4).
«Быстрые контратаки стали причиной пропущенных шайб. Где-то не справились с эмоциями. Перед матчем, естественно, волновалась. Но когда ловишь кураж в игре, то ни о каком волнении и речи не может идти. Как тренируется вратарь в номере? У нас есть тренер по физической подготовке, он составляет план подготовки, давал мне задания по зуму и не только», – передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. Четвертьфинальная встреча завершилась победой швейцарской команды со счётом 4:2.
- 12 февраля 2022
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