Гонка бомбардиров НХЛ: Драйзайтль оторвался от Овечкина уже на шесть очков

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль отдал результативную передачу, набрав своё 65 (33+32) очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Он укрепил лидерство в гонке бомбардиров. На второе место вышел капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, также набравший одно очко за результативный пас и доведший свои показатели до 63 (23+40) баллов. Канадец делит вторую позицию с нападающим «Флориды Пантерз» Джонатаном Юбердо (17+46). Четвёртое место занимает форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри, у которого 61 (19+42) очка. Топ-5 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший в текущем сезоне 59 (29+30) результативных баллов в 47 матчах.