Стало известно, при каких условиях Россия может сыграть с Канадой в 1/4 финала Олимпиады

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл матч между мужскими хоккейными сборными Канады и США. Встреча группового этапа завершилась победой американской команды со счётом 4:2. Канадцы потерпели первое поражение.

Общая таблица хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 на данный момент:

1. США – 6 очков после 2 матчей (12:2) — 1А;

2. Финляндия – 6 очков после 2 матчей (9:3) — 1С;

3. Россия – 6 очков после 2 матчей (3:0) — 1В;

4. Швеция – 6 очков после 2 матчей (7:3) — 2С;

5. Канада – 3 очка после 2 матчей (5:1) — 2А;

6. Дания – 3 очка после 2 матчей (2:3) — 2В;

7. Чехия – 2 очка после 2 матчей (3:3) — 3В;

8. Латвия – 0 очков после 2 матчей (3:6) — 3С;

9. Германия – 0 очков после 1 матча (1:5) — 3А;

10. Швейцария – 1 очко после 2 матчей (1:5) — 4В;

11. Словакия – 0 очков после 2 матчей (3:10) — 4С;

12. Китай – 0 очков после 1 матча (0:8) — 4А.

После группового раунда ни одна из команд не вылетает. Напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф — раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.



Сетка плей-офф



Квалификация:

5 – 12, 6 – 11, 7 – 10, 8-9.

Четвертьфиналы:

1 – 8/9, 2 – 7/10, 3 – 6/11, 4 – 5/12.

Полуфиналы:

1 – 8/9 — 4 – 5/12, 2 – 7/10 — 3 – 6/11.



Теоретически Россия может сыграть в четвертьфинале с канадцами. Скорее всего, Канада в заключительной встрече группы крупно обыграет хозяев турнира, Китай, поэтому станет как минимум пятой в посеве. В таком случае «кленовые листья» не встретятся с российской сборной до полуфинала.



Расклады, при которых команды России и Канады встретятся в четвертьфинале:

1.* Канадцы переигрывают Китай лишь в овертайме, в то время как Дания в группе В одерживает победу над Швейцарией в основное время. В таком случае Канада получит шестой посев. России нужно будет завершить групповой турнир с третьим рейтингом.



2.* Канада с небольшой разницей шайб обыгрывает Китай в основное время, в то время как Дания одерживает победу над Швейцарией в основное время. Победа скандинавов должна быть такой, чтобы по общей разности они опережали канадцев. России всё ещё нужно завершить групповой этап с третьим рейтингом.



3.* Наиболее фантастический вариант: Канада проигрывает в матче с Китаем. В таком случае канадцы, скорее всего, окажутся на той же шестой строчке в рейтинге или ниже — тогда количество вариантов встречи с Россией увеличится.



*Для всех трёх раскладов действует правило: Канада должна одержать победу в своей встрече в дополнительном раунде плей-офф.