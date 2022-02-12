В Госдуме отреагировали на вылет женской сборной России по хоккею с Олимпийских игр — 2022

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал вылет женской сборной России по хоккею с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4).
«Очень обидно, что проиграли. Девчонки набрались от парней, были готовы даже драться. У этой сборной всё ещё впереди. Проанализируем ошибки, наш уровень растёт. В ближайшее время весь мир услышит о женском российском хоккее. Да, не смогли победить Швейцарию. Всё впереди, смотреть на Россию было не стыдно», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. Четвертьфинальная встреча завершилась победой швейцарской команды со счётом 4:2.
- 12 февраля 2022
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