В Госдуме отреагировали на вылет женской сборной России по хоккею с Олимпийских игр — 2022

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал вылет женской сборной России по хоккею с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4).

«Очень обидно, что проиграли. Девчонки набрались от парней, были готовы даже драться. У этой сборной всё ещё впереди. Проанализируем ошибки, наш уровень растёт. В ближайшее время весь мир услышит о женском российском хоккее. Да, не смогли победить Швейцарию. Всё впереди, смотреть на Россию было не стыдно», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. Четвертьфинальная встреча завершилась победой швейцарской команды со счётом 4:2.