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«Ты такая особенная». «Вашингтон» показал валентинки с Овечкиным, Кузнецовым и Уилсоном

«Ты такая особенная». «Вашингтон» показал валентинки с Овечкиным, Кузнецовым и Уилсоном
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«Вашингтон Кэпиталз» в преддверии дня всех влюблённых, который ежегодно празднуется 14 февраля, на своей странице в «Твиттере» выложил пост с валентинками, на которых изображены игроки команды и шуточные пожелания.

Так, валентинка с капитаном «столичных» Александром Овечкиным гласит: «Ты такая особенная!»; с российским нападающим команды Евгением Кузнецовым и форвардом Томом Уилсоном: «Я думаю, ты звезда», что является отсылкой на участие игроков в Матче всех звёзд НХЛ.

Кроме того, «Вашингтон» обыграл фамилии некоторых хоккеистов. Например, пожелание с нападающим Конором Шири: «Не хочу делить тебя с кем-то ещё». На английском фамилия игрока пишется как Sheary, слово «делать» же — share, что произносится схожим образом с фамилией Шири.

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