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Сборная Китая по хоккею сократила отставание до минимума в матче с Германией

Сборная Китая по хоккею сократила отставание до минимума в матче с Германией
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В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными Германии и Китая. К середине третьего периода в счёте ведёт немецкая сборная — 3:2.

На 49-й минуте при счёте 3:1 китайская команда смогла сократить отставание до минимума. С передач Цзиньгуана Е и Сыпулаоэра Жуйаня гол забил Тайлэ Ван, реализовавший численное большинство.

Напомним, ранее сборная Китая забила первую для себя шайбу в истории Олимпийских игр.

Отметим, что матч с Германией — второй для Китая как в текущем розыгрыше Олимпиады-2022, так и в истории. Ранее хозяева турнира встречались со сборной США. Американцы разгромили Китай со счётом 8:0.

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