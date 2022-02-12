Сборная Китая по хоккею сократила отставание до минимума в матче с Германией

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными Германии и Китая. К середине третьего периода в счёте ведёт немецкая сборная — 3:2.

На 49-й минуте при счёте 3:1 китайская команда смогла сократить отставание до минимума. С передач Цзиньгуана Е и Сыпулаоэра Жуйаня гол забил Тайлэ Ван, реализовавший численное большинство.

Напомним, ранее сборная Китая забила первую для себя шайбу в истории Олимпийских игр.



Отметим, что матч с Германией — второй для Китая как в текущем розыгрыше Олимпиады-2022, так и в истории. Ранее хозяева турнира встречались со сборной США. Американцы разгромили Китай со счётом 8:0.