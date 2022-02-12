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Сборная России по хоккею прибыла на матч с Чехией за два часа до старта

Сборная России по хоккею прибыла на матч с Чехией за два часа до старта
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Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине мужская сборная России по хоккею проведёт заключительный матч на групповом этапе с командой Чехии.

Как отмечает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», российская сборная прибыла на арену за два часа до старта встречи, начало которой запланировано на 16:10 мск.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля, финал состоится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В стартовом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова переиграли швейцарцев со счётом 1:0. Затем россияне одержали непростую победу во встрече с Данией (2:0).

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