Ковалёв: было ли желание подраться? Не думаю, что это понравится правительству Китая

Тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалёв прокомментировал поражение команды в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира с Германией (2:3).

«Играли неплохо, нужно было пораньше начать играть так, как играли в конце. Не хватило времени в концовке. Не знаю, есть ли какая-то премия автору первого гола Китая на Олимпиаде, не слышал.

Мы прекрасно понимаем, в каком положении находимся. От нас не ждут большого ажиотажа, ребята сами понимают, ради чего они здесь. Большинству, может быть, и не придётся больше играть на Олимпиадах. Это их возможность показать себя с лучшей стороны.

Не было ли желания подраться? Нам нет смысла драться, мы не за этим сюда приехали. Не думаю, что это понравится правительству Китая. Мы хотим показать хороший хоккей, мы не учим их драться.

Хоккей существует в Китае с 1980 года, просто к нему на какое-то время потеряли интерес. Будем надеяться, сейчас после Олимпиады он не уйдёт в тишину и будет дальше развиваться. Может, они всё делали для того, чтобы иметь команду на Олимпиаде, и потом интерес опять упадёт и им будет всё равно. Но по общению с начальством я понял, что они хотят развиваться. Чтобы участвовать в следующих Олимпиадах, надо проходить квалификации, которые начнутся за два года до следующих Игр. То есть надо начинать работать уже сейчас. Будем надеяться, что проект «Куньлунь» не потухнет.

После отмены концовки чемпионата КХЛ «Куньлунь» всех распускает. Наверное, игроки будут надеяться на следующий год. Не думаю, что их в июле соберут, у нас вовремя ничего не собирают, всё в последний момент», – передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.