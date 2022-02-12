Ковалёв: сборная России не пропустила ни одной шайбы. Какое мнение может быть?

Тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалёв после поражения команды в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира с Германией (2:3) поделился мнением об игре команды России на Олимпиаде-2022.
«Мы смотрим все матчи, я смотрел обе встречи сборной России. Команда выиграла два матча и не пропустила ни одной шайбы, какое мнение может быть? Мог бы Китай обыграть немцев, если бы в воротах был Федотов? Вратари всегда помогают, если бы иметь хорошего вратаря, который мог бы поймать пару бросков, это могло бы помочь», – передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине мужская сборная России по хоккею проведёт заключительный матч на групповом этапе с командой Чехии.
- 12 февраля 2022
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