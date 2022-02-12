Ковалёв — о матче Китая с Канадой: если правильно сыграть, 10 нам не забьют

Тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалёв после поражения команды в матче группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 с Германией (2:3) поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Канадой.

«Конечно, была какая-то нервозность и суета в прошлой игре. Никто никогда не играл на Олимпиаде, игроки понимают, что это совсем другой уровень. Сегодня опять нервозно начали, потому что прошлый матч проиграли с крупным счётом. Потом стали чувствовать, что нужно возвращаться, не просто суетиться, а играть в хоккей, в который они умеют.

В матче с Канадой главное будет — играть и не думать, какой может быть счёт. Если правильно сыграть, 10 не забьют нам. Главное, нам забить одну-две, и, думаю, будут рады», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.