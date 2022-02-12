Сборная Чехии по хоккею объявила состав на матч с Россией на Олимпиаде-2022

Стал известен состав мужской сборной Чехии по хоккею на заключительный матч группового этапа Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Россией. Встреча стартует в 16:10 мск.



Место в воротах займёт Шимон Грубец. Его сменщиком станет Патрик Бартошак.



Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:



Шулак – Мозик, Седлак – Крейчи – Гика;

Кундратек – Ержабек, Червенка – Коварж – Соботка;

Клок – Кнот, Шпачек – Странски – Ржепик,

Скленичка, Т. Зогорна – Г. Зогорна – Ленц; Смейкал.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).