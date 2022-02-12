Сборная России уступает Чехии после второго периода на Олимпиаде

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. После второго периода чехи ведут в счёте — 3:2 (1:1, 2:1).
После первого периода, который завершился со счётом 1:1, россияне в большинстве вновь вышли вперёд на 33-й минуте благодаря голу Никиты Нестерова в большинстве с передач Никиты Гусева и Сергея Плотникова. Это первая реализация лишнего игрока у сборной России на Олимпиаде.
На 38-й минуте форвард Дмитрий Воронков получил удаление по системе «5+20», и чехи дважды реализовали большинство.
На 39-й минуте Давид Крейчи при счёте 1:2 сравнял счёт, отличившись с передач Романа Червенки и Томаша Кундратека, на 40-й Михаэль Шпачек вывел чехов вперёд. Ему ассистировали Либор Шулак и Владимир Соботка.
Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).
- 12 февраля 2022
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